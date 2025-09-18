LIVE Berrettini-Svrcina 3-6 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | il ceco vince il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 30-15 Svrcina colpisce male la risposta che però rimane in campo con un angolo stretto e corto. 30-0 Prima al centro e dritto vincente. 15-0 Servizio e dritto Al servizio Matteo Berrettini SECONDO SET Dall’altra parte c’è un giocatore estremamente centrato. Svrcina è entrato in campo con una chiara idea di gioco, provando a far muovere l’avversario ed a concedere meno punti diretti possibile. Primo parziale che va al ceco, ma Berrettini può essere soddisfatto di quanto fatto vedere fino a questo momento. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: berrettini - svrcina
