LIVE Berrettini-Svrcina 3-6 3-6 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | rientro in campo agrodolce per il romano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 10.45 Rientro nel circuito agrodolce per Matteo Berrettini. Dopo 80 giorni lontano dai campi il romano viene sconfitto all’esordio dell’ATP 250 di Hangzhou da Dalibor Svrcina. L’azzurro ha dato buoni segnali ma ovviamente era distante dal proprio miglior livello. 10.43 3-6, 3-6 Gioco, partita ed incontro Dalibor Svrcina: il passante di dritto del ceco sbatte sul nastro e beffa Berrettini. Seconda 30-40 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta per il romano che scende a rete, lascia rimbalzare la palla e chiude con l’incrociato stretto 15-40 Si ferma in rete il dritto in uscita dal servizio di Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: berrettini - svrcina
