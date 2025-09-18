LIVE Berrettini-Svrcina 3-6 3-5 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 15-15 Scarico e lento in uscita dal servizio l’azzurro che arriva malissimo sulla palla e spedisce in rete il dritto. 15-0 Accelerazione fulminea di Berrettini che spinge bene sul back lento di Svrcina e sfonda la difesa del ceco 3-5 Gioco Svrcina: il romano vanifica una splendida risposta spedendo in rete la smorzata a campo aperto. 40-15 Svrcina resiste bene alle accelerazioni di dritto di Berrettini e poi dal centro trova un angolo stretto con il dritto incrociato che taglia le gambe al romano 30-15 Servizio, dritto e smash per il ceco che saggiamente ha preferito far rimbalzare la palla sul lob di Berrettini ed attendere un movimento dell’italiano 15-15 Berrettini gioca un primo passante di rovescio al corpo e poi prova a scavalcare il ceco con un lob di dritto che rimane leggermente corto. 🔗 Leggi su Oasport.it

