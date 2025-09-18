CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 2-3 Break Svrcina: servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta per Berrettini che mette i piedi in campo ma spedisce in rete il chop di dritto. Seconda 15-40 L’azzurro va fuori giri con il dritto in uscita dal servizio ed offre due palle break 15-30 Profondissima la difesa di Svrcina che gioca tra le stringhe delle scarpe di Berrettini che stecca la mano e prova il recupero in controbalzo. 15-15 Prima al centro e dritto lungolinea vincente. 0-15 Si ferma in rete il dritto in uscita dal servizio di Berrettini 2-2 Gioco Svrcina: servizio ad uscire e smorzata dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Svrcina 3-6, 2-3, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: ceco avanti di un break nel secondo set