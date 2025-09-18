LIVE Berrettini-Svrcina 3-6 2-3 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | ceco avanti di un break nel secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 2-3 Break Svrcina: servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta per Berrettini che mette i piedi in campo ma spedisce in rete il chop di dritto. Seconda 15-40 L’azzurro va fuori giri con il dritto in uscita dal servizio ed offre due palle break 15-30 Profondissima la difesa di Svrcina che gioca tra le stringhe delle scarpe di Berrettini che stecca la mano e prova il recupero in controbalzo. 15-15 Prima al centro e dritto lungolinea vincente. 0-15 Si ferma in rete il dritto in uscita dal servizio di Berrettini 2-2 Gioco Svrcina: servizio ad uscire e smorzata dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: berrettini - svrcina
Atp Hanghzou, pronostico Berrettini-Svrcina: ritorno tra le incognite
A che ora Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025: orario, tv, programma, streaming
Chi è Dalibor Svrcina, il lucky loser che affronterà Berrettini…dopo aver perso con Zeppieri
SI FA SUL SERIO! Ben 4 italiani in campo domani mattina nei tornei ATP: #ChengduOpen: #Sonego -J. Cerundolo ore 7 #HangzhouOpen: Cazaux -#Arnaldi ore 7:30 #Berrettini -Svrcina intorno alle 9:30 #Zeppieri -Sun intorno a - X Vai su X
Matteo Berrettini Italia - facebook.com Vai su Facebook
Berrettini-Svrcina, diretta Atp Hangzhou: segui il tennis oggi live; LIVE Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: finalmente l’atteso ritorno del romano!; Matteo Berrettini torna in campo all'ATP 250 di Hangzhou: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis.
LIVE Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: in mattinata il ritorno in campo del romano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO- Da oasport.it
Berrettini-Svrcina, diretta Atp Hangzhou: segui il tennis oggi live - Per il tennista romano sarà il primo torneo dopo due mesi e mezzo lontano dal circuito. Scrive corrieredellosport.it