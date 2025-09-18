LIVE Berrettini-Svrcina 1-4 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | partenza in salita break in apertura per il ceco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 1-4 Gioco Svrcina: si ferma in rete il dritto del romano. A-40 Che personalità per il ceco! Svrcina rischia la seconda in slice, che termina all’incrocio delle righe, e poi mette i piedi in campo chiudendo con la smorzata Seconda 40-40 Sprazzi di vero Berrettini!! L’azzurro è aggressivo sin dalla risposta, disegna il campo con il dritto e chiude con lo smash 40-30 Prima vincente a cercare il rovescio di Berrettini 30-30 Grandissimo punto vinto da Matteo!! Attacco in controtempo di Svrcina, Berrettini questa volta lo vede e gioca un passante basso in slice. 🔗 Leggi su Oasport.it

