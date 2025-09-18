LIVE Berrettini-Svrcina 1-4 ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | partenza in salita break in apertura per il ceco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 1-4 Gioco Svrcina: si ferma in rete il dritto del romano. A-40 Che personalità per il ceco! Svrcina rischia la seconda in slice, che termina all’incrocio delle righe, e poi mette i piedi in campo chiudendo con la smorzata Seconda 40-40 Sprazzi di vero Berrettini!! L’azzurro è aggressivo sin dalla risposta, disegna il campo con il dritto e chiude con lo smash 40-30 Prima vincente a cercare il rovescio di Berrettini 30-30 Grandissimo punto vinto da Matteo!! Attacco in controtempo di Svrcina, Berrettini questa volta lo vede e gioca un passante basso in slice. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: berrettini - svrcina
Atp Hanghzou, pronostico Berrettini-Svrcina: ritorno tra le incognite
A che ora Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025: orario, tv, programma, streaming
Chi è Dalibor Svrcina, il lucky loser che affronterà Berrettini…dopo aver perso con Zeppieri
SI FA SUL SERIO! Ben 4 italiani in campo domani mattina nei tornei ATP: #ChengduOpen: #Sonego -J. Cerundolo ore 7 #HangzhouOpen: Cazaux -#Arnaldi ore 7:30 #Berrettini -Svrcina intorno alle 9:30 #Zeppieri -Sun intorno a - X Vai su X
Matteo Berrettini Italia - facebook.com Vai su Facebook
Berrettini-Svrcina, diretta Atp Hangzhou: segui il tennis oggi live; LIVE Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: finalmente l’atteso ritorno del romano!; Matteo Berrettini torna in campo all'ATP 250 di Hangzhou: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis.
LIVE Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: in mattinata il ritorno in campo del romano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO- Secondo oasport.it
Berrettini-Svrcina, diretta Atp Hangzhou: segui il tennis oggi live - Per il tennista romano sarà il primo torneo dopo due mesi e mezzo lontano dal circuito. Lo riporta corrieredellosport.it