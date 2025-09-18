CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 0-3 Gioco Svrcina: Berrettini prova a bloccare la risposta, senza riuscire a superare la rete. 40-30 Attacco in controtempo di Svrcina. Berrettini lo vede e decide di giocare il lob che però termina fuori di pochi millimetri. 30-30 Nooo. Berrettini tiene bene dalla linea di fondo campo e si procura la possibilità di accelerare con il dritto, che però termina a metà rete. 15-30 Si ferma in rete il dritto dal centro di Svrcina, che aveva guadagnato campo spingendo verso il rovescio di Berrettini 15-15 Il ceco rimedia immediatamente con un ace di posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Svrcina 0-3, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: partenza in salita, break in apertura per il ceco