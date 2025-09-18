CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-CAZAUX DALLE 7.30 9.16 Berrettini ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 9.14 Berrettini è entrato in campo con il suo consueto sorriso. Il fattore psicologico è molto importante ogni qual volta si rientra da un infortunio, specialmente dopo tanti problemi fisici di seguito come accaduto al romano. 9.12 Inizia il riscaldamento pre-match. 9.11 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 9.10 Entrano in campo Matteo Berrettini e Dalibor Svrcina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Svrcina 0-0, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: entrano in campo i due giocatori