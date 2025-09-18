LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | stupenda Coiro negli 800 Battocletti in scioltezza attesa per Pernici
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 13.29: Queste le protagoniste della quinta batteria degli 800: 2 Worknesh Mesele (ETH) 1:58.06 1:58.40 13 3 Hongjiao Wu (CHN) 2:00.08 2:00.08 83 4 Daily Cooper Gaspar (CUB) 1:58.39 1:59.59 41 5 Halimah Nakaayi (UGA) 1:57.26 1:57.62 9 6 Eveliina Määttänen (FIN) 1:59.59 2:01.13 64 7 Lilian Odira (KEN) 1:56.52 1:56.52 17 8 Jemma Reekie (GBR) 1:55.61 1:58.66 12 9 Smilla Kolbe (GER) 1:59.02 1:59.02 75 13.27: Honsel supera 1.92 al secondo tentativo 13.26: Chopra, altro super campione, è ottavo nel giavellotto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: torna Battocletti nei 5000, Pernici insegue la finale negli 800; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Un'altra serata di Battocletti, tanti azzurri negli 800.
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 18 settembre, Battocletti in finale sui 5000m e poi Pernici. Oro Furlani - Mondiali atletica Tokyo 18 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Battocletti e Pernici dopo l'oro di Furlani ... Secondo sport.virgilio.it
Mondiali di atletica: Battocletti, via alla sua batteria dei 5000 - Nella sesta giornata a Tokyo, l'azzurra sarà impegnata nelle batterie. Da gazzetta.it