LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | il personale non basta ad un grande Pernici Battocletti in finale bene Coiro
E' IL MOMENTO DELLA FINALE DEI 400! Tanto Botswana, Kebinatshipi il più forte sulla carta, ma Nene e Patterson non saranno facili da battere. Questi i protagonisti: 2 Jereem Richards (TTO) 43.78 44.12 9 3 Jacory Patterson (USA) 43.85 43.85 3 4 Lee Bhekempilo Eppie (BOT) 44.40 44.40 24 5 Busang Collen Kebinatshipi (BOT) 43.61 43.61 12 6 Rusheen McDonald (JAM) 43.93 44.04 23 7 Zakithi Nene (RSA) 43.76 43.76 8 8 Bayapo Ndori (BOT) 44.
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Ai mondiali di #Tokyo di atletica è arrivato il primo oro per l'#Italia. A vincerlo, nel salto in lungo, #MattiaFurlani, 20 anni
Campione! Grandissima impresa di Mattia Furlani che conquista l'oro – il primo per l'Italia – nel salto in lungo ai Mondiali di Atletica a Tokyo. Un augurio speciale anche a tutti gli atleti italiani impegnati in questi giorni sul palcoscenico mondiale: il vostro impeg
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: stupenda Coiro negli 800, Battocletti in scioltezza, attesa per Pernici; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Un'altra serata di Battocletti, tanti azzurri negli 800.
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 18 settembre, Battocletti in finale sui 5000m e poi Pernici. Oro Furlani - Mondiali atletica Tokyo 18 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Battocletti e Pernici dopo l'oro di Furlani ... Scrive sport.virgilio.it
Mondiali di atletica: Battocletti, via alla sua batteria dei 5000 - Nella sesta giornata a Tokyo, l'azzurra sarà impegnata nelle batterie. Segnala gazzetta.it