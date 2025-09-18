LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Battocletti in finale passeggiando cresce l’attesa per Pernici

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 13.00: Hodgkinson, la grande favorita, in tranquillità vince la prima batteria degli 800 con 1’59?79, secondo posto per Razki con 1’59?82, terza loa francese Liberman con 2’00?17 12.57: Al via la prima di sette batterie degli 800 femminili. Le prime tre più i migliori tre tempi in semifinale. Queste le protagoniste: 1 Anita Horvat (SLO) 1:58.73 1:59.78 31 2 Déborah Rodríguez (URU) 2:00.20 2:03.04 179 3 Clara Liberman (FRA) 1:58.82 1:58.82 30 4 Caroline Bredlinger (AUT) 1:58.95 1:58. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atletica mondiali 2025 in diretta battocletti in finale passeggiando cresce l8217attesa per pernici

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Battocletti in finale passeggiando, cresce l’attesa per Pernici

In questa notizia si parla di: atletica - mondiali

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: torna Battocletti nei 5000, Pernici insegue la finale negli 800; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Un'altra serata di Battocletti, tanti azzurri negli 800.

live atletica mondiali 2025Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 18 settembre, Battocletti in finale sui 5000m e poi Pernici. Oro Furlani - Mondiali atletica Tokyo 18 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Battocletti e Pernici dopo l'oro di Furlani ... Lo riporta sport.virgilio.it

live atletica mondiali 2025Mondiali Atletica live: Nadia Battocletti di nuovo in gara. Coiro e Bellò si preparano all'esordio - Nella giornata di ieri, nonostante le tante eliminazioni, ci ha pensato Matta Furlani, con uno storico primo posto, ad alzare in alto la bandiera ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Live Atletica Mondiali 2025