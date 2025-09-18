LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Battocletti in finale passeggiando cresce l’attesa per Pernici
IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 13.00: Hodgkinson, la grande favorita, in tranquillità vince la prima batteria degli 800 con 1'59?79, secondo posto per Razki con 1'59?82, terza loa francese Liberman con 2'00?17 12.57: Al via la prima di sette batterie degli 800 femminili. Le prime tre più i migliori tre tempi in semifinale. Queste le protagoniste: 1 Anita Horvat (SLO) 1:58.73 1:59.78 31 2 Déborah Rodríguez (URU) 2:00.20 2:03.04 179 3 Clara Liberman (FRA) 1:58.82 1:58.82 30 4 Caroline Bredlinger (AUT) 1:58.95 1:58.
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Ai mondiali di #Tokyo di atletica è arrivato il primo oro per l'#Italia. A vincerlo, nel salto in lungo, #MattiaFurlani, 20 anni
Campione! Grandissima impresa di Mattia Furlani che conquista l'oro – il primo per l'Italia – nel salto in lungo ai Mondiali di Atletica a Tokyo. Un augurio speciale anche a tutti gli atleti italiani impegnati in questi giorni sul palcoscenico mondiale: il vostro impeg
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: torna Battocletti nei 5000, Pernici insegue la finale negli 800; Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; LIVE! Un'altra serata di Battocletti, tanti azzurri negli 800.
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 18 settembre, Battocletti in finale sui 5000m e poi Pernici. Oro Furlani - Mondiali atletica Tokyo 18 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al quinto giorno: Battocletti e Pernici dopo l'oro di Furlani ...
Mondiali Atletica live: Nadia Battocletti di nuovo in gara. Coiro e Bellò si preparano all'esordio - Nella giornata di ieri, nonostante le tante eliminazioni, ci ha pensato Matta Furlani, con uno storico primo posto, ad alzare in alto la bandiera ...