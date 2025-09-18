LIVE Atletica Mondiali 2025 in DIRETTA | Andy Diaz sogna un triplo volo Dallavalle outsider
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Dopo sei giorni molto positivi con ben cinque medaglie ( l’oro di Furlani, gli argenti di Battocletti e Palmisano e i bronzi di Fabbri e Aouani ) e tante finali conquistate dalla spedizione italiana, la rassegna iridata prosegue a Tokyo con un venerdì ancora ricco di eventi e con quattro italiani protagonisti, che andranno a caccia di nuove medaglie e risultati di prestigio. In apertura di giornata l’eptathlon torna al centro della scena e per l’Italia il nome da segnare è quello di Sveva Gerevini. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Andy Diaz sogna un triplo volo, Dallavalle outsider - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Riporta oasport.it