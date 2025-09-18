LIVE Arnaldi-Cazaux ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | venti minuti all’inizio dell’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 7.12 Matteo Arnaldi non vince un match dal 30 luglio, primo turno del Masters 1000 di Toronto (Schoolkate 6-3, 3-6, 6-3). 7.10 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla cronaca testuale del match di primo turno di Matteo Arnaldi al torneo di Hangzhou. Fra venti minuti il ligure scenderà in campo a caccia degli ottavi di finale, sulla sua strada il transalpino Arthur Cazaux. Buonasera amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi – Cazaux, incontro valido per i sedicesimi di finale dellATP 250 di Hangzhou. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l'azzurro vuole iniziare la risalita

