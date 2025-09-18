LIVE Arnaldi-Cazaux ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | venti minuti all’inizio dell’incontro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 7.12 Matteo Arnaldi non vince un match dal 30 luglio, primo turno del Masters 1000 di Toronto (Schoolkate 6-3, 3-6, 6-3). 7.10 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla cronaca testuale del match di primo turno di Matteo Arnaldi al torneo di Hangzhou. Fra venti minuti il ligure scenderà in campo a caccia degli ottavi di finale, sulla sua strada il transalpino Arthur Cazaux. Buonasera amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi – Cazaux, incontro valido per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 di Hangzhou. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: arnaldi - cazaux
Pronostico e quote Arthur Cazaux – Matteo Arnaldi, Hangzhou 18-09-2025
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca una scossa
SI FA SUL SERIO! Ben 4 italiani in campo domani mattina nei tornei ATP: #ChengduOpen: #Sonego -J. Cerundolo ore 7 #HangzhouOpen: Cazaux -#Arnaldi ore 7:30 #Berrettini -Svrcina intorno alle 9:30 #Zeppieri -Sun intorno a - X Vai su X
ATP 250 HANGZHOU ENTRY LIST: PRESENTI TRE AZZURRI! È uscita l'entry list del primo appuntamento cinese della stagione a #Hangzhou. Presenti tre azzurri: Matteo #Berrettini, Matteo #Arnaldi e Mattia #Bellucci. Il tennista romano ha saltat - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita; Tanto azzurro in campo giovedì ad Hangzhou; ATP Hangzhou: forfait Nardi, Zeppieri si qualifica.
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi - oasport.it scrive
Pronostico Cazaux-Arnaldi 18 settembre 2025 - Analisi, guida tv, comparazione quote e scommesse sul primo turno Tennis ATP Hangzhou. Da betitaliaweb.it