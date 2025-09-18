LIVE Arnaldi-Cazaux ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | ritardato l’inizio dell’incontro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 7.54 Matteo Arnaldi e Arthur Cazaux si sono affrontati soltanto una volta nel circuito maggiore, con il francese che si ritirò nel primo set del primo turno del torneo di Barcellona. 7.51 Non si inizierà a giocare prima delle 8.00. 7.48 Ha preso il via sul campo centrale il match tra Dzumhur ed Etcheverry, a breve nuovi aggiornamenti su quello di Arnaldi. 7.46 Non si comincerà prima delle 7.50. 7.44 L’incontro tra Arnaldi e Cazaux non è coperto dalla rete televisiva, di conseguenza non sappiamo le motivazioni del ritardo d’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: arnaldi - cazaux
Pronostico e quote Arthur Cazaux – Matteo Arnaldi, Hangzhou 18-09-2025
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca una scossa
SI FA SUL SERIO! Ben 4 italiani in campo domani mattina nei tornei ATP: #ChengduOpen: #Sonego -J. Cerundolo ore 7 #HangzhouOpen: Cazaux -#Arnaldi ore 7:30 #Berrettini -Svrcina intorno alle 9:30 #Zeppieri -Sun intorno a - X Vai su X
ATP 250 HANGZHOU ENTRY LIST: PRESENTI TRE AZZURRI! È uscita l'entry list del primo appuntamento cinese della stagione a #Hangzhou. Presenti tre azzurri: Matteo #Berrettini, Matteo #Arnaldi e Mattia #Bellucci. Il tennista romano ha saltat - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita; Tanto azzurro in campo giovedì ad Hangzhou; ATP Hangzhou: forfait Nardi, Zeppieri si qualifica.
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi - Come scrive oasport.it
Pronostico Cazaux-Arnaldi 18 settembre 2025 - Analisi, guida tv, comparazione quote e scommesse sul primo turno Tennis ATP Hangzhou. Secondo betitaliaweb.it