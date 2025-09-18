LIVE Arnaldi-Cazaux ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | ritardato l’inizio dell’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 7.54 Matteo Arnaldi e Arthur Cazaux si sono affrontati soltanto una volta nel circuito maggiore, con il francese che si ritirò nel primo set del primo turno del torneo di Barcellona. 7.51 Non si inizierà a giocare prima delle 8.00. 7.48 Ha preso il via sul campo centrale il match tra Dzumhur ed Etcheverry, a breve nuovi aggiornamenti su quello di Arnaldi. 7.46 Non si comincerà prima delle 7.50. 7.44 L’incontro tra Arnaldi e Cazaux non è coperto dalla rete televisiva, di conseguenza non sappiamo le motivazioni del ritardo d’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

