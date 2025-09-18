LIVE Arnaldi-Cazaux ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | posticipato a domani il match dell’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 12.25 Niente da fare amici di OA Sport. La pioggia batte copiosamente su Hangzhou, l’incontro tra Matteo Arnaldi e Arthur Cazaux è stato spostato a giovedì 19 settembre. Vi ringraziamo per averci seguito in questa atipica cronaca e vi diamo appuntamento a domani. Un saluto sportivo. 11.43 La sfida non inizierà prima delle 12.00. 11.30 Adesso si va per le 11:45. 10.39 Il match non inizierà prima delle 11.00. 9.20 Si va verso le due ore di slittamento, nuovo orario fissato alle 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: arnaldi - cazaux
Pronostico e quote Arthur Cazaux – Matteo Arnaldi, Hangzhou 18-09-2025
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca una scossa
SI FA SUL SERIO! Ben 4 italiani in campo domani mattina nei tornei ATP: #ChengduOpen: #Sonego -J. Cerundolo ore 7 #HangzhouOpen: Cazaux -#Arnaldi ore 7:30 #Berrettini -Svrcina intorno alle 9:30 #Zeppieri -Sun intorno a - X Vai su X
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: la pioggia fa slittare il programma; LIVE Sonego-J. Cerundolo 4-6 6-3 6-1, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: il torinese vince in rimonta ed accede al secondo turno, c’è Giron!; LIVE Berrettini-Svrcina 3-6, 2-3, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: ceco avanti di un break nel secondo set.
LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: ritardato l’inizio dell’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO- Secondo oasport.it
Pronostico Cazaux-Arnaldi 18 settembre 2025 - Analisi, guida tv, comparazione quote e scommesse sul primo turno Tennis ATP Hangzhou. Segnala betitaliaweb.it