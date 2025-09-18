LIVE Arnaldi-Cazaux ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca una scossa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi – Cazaux, incontro valido per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 di Hangzhou. Matteo torna in campo a distanza di oltre venti giorni, l’eliminazione al primo turno degli US Open l’ultima partita disputata dal ligure. Non il miglior momento della carriera di Matteo Arnaldi. L’azzurro è reduce da ben quattro sconfitte consecutive, quella dell’esordio a Flushing Meadows la più roboante, patita tramite un’assurda rimonta dell’argentino Francisco Cerundolo (6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 3-6). 🔗 Leggi su Oasport.it
SI FA SUL SERIO! Ben 4 italiani in campo domani mattina nei tornei ATP: #ChengduOpen: #Sonego -J. Cerundolo ore 7 #HangzhouOpen: Cazaux -#Arnaldi ore 7:30 #Berrettini -Svrcina intorno alle 9:30 #Zeppieri -Sun intorno a - X Vai su X
ATP 250 HANGZHOU ENTRY LIST: PRESENTI TRE AZZURRI! È uscita l'entry list del primo appuntamento cinese della stagione a #Hangzhou. Presenti tre azzurri: Matteo #Berrettini, Matteo #Arnaldi e Mattia #Bellucci. Il tennista romano ha saltat Vai su Facebook
