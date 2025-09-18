CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-J. CERUNDOLO DALLE 7.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-SVRCINA (2° MATCH DALLE 7.30) 8.10 Sul campo centrale si gioca, il tetto fa la sua parte. 8.08 La sfida non prenderà il via prima delle 8:20. 8.05 La pioggia si è imbattuta su Hangzhou, il programma subisce inevitabilmente delle variazioni. 8.02 Ulteriore prolungamento alle 8.10. 7.57 Fissato un nuovo orario (8:05). 7.54 Matteo Arnaldi e Arthur Cazaux si sono affrontati soltanto una volta nel circuito maggiore, con il francese che si ritirò nel primo set del primo turno del torneo di Barcellona 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: la pioggia fa slittare il programma