Litigi gelosie e protagonismi Greta Thunberg lascia il direttivo Si parla più di noi che di Gaza

Ilgiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Greta Thunberg abdica. Lascia il direttivo della Flotilla e si trasferisce dalla nave Family alla nave Alma. Da comandante a semplice marinaio. "Si parla più della flottiglia che del genocidio in Palestina" dice lei. Che annuncia il suo passo indietro per non "rubare la scena" al tema principale della missione. Un bagno di umiltà? Così cerca di venderlo la "paladina dei giusti", avvistata sulla banchina con la sua valigia per traslocare da un'imbarcazione all'altra. In realtà sembra che la decisione nasca da una difficile convivenza a bordo di ego troppo ingombranti "e divergenze legate a una comunicazione troppo incentrata sulle vicende interne della flottiglia" scrive l'inviato del Manifesto ospite sulla nave. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

