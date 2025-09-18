Lite con Iacchetti parla Mizrahi | Pace? Ha minacciato di menarmi è incapace di avere un confronto

"Non sono nemico di nessuno, ma per fare la pace bisogna essere in due. Sono disponibile, ma non credo che Iacchetti sia in grado di affrontare un confronto dai toni amichevoli. Ha minacciato di menarmi, non penso voglia stringere la mano a chi considera un avversario solo perché pensa. 🔗 Leggi su Today.it

