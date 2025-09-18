L' Italvolley di De Giorgi si riscatta e vola agli ottavi da seconda in classifica battuta 3-0 l' Ucraina
La nazionale italiana maschile di pallavolo di Fefè De Giorgi approda agli ottavi di finale ai mondiali in corso a Manila: battuta in tre set l’Ucraina per 25-21, 25-22, 25-18. Dopo il ko con il Belgio per gli azzurri era categorico vincere per non salutare clamorosamente in anticipo il Mondiale 2025 in quello che era a tutti gli effetti un autentico spareggio per accedere agli ottavi di finale.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
