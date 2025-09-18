L'Italia si salva dall'ecatombe di big fuori dai Mondiali di pallavolo | 3-0 all'Ucraina e pass per gli ottavi
Dopo lo scivolone con il Belgio, la Nazionale di Fefè De Giorgi supera con autorità l'Ucraina (3-0) e conquista la qualificazione agli ottavi dei Mondiali di pallavolo 2025 nelle Filippine. Gli Azzurri evitano l'eliminazione che ha già travolto big come Francia, Brasile, Giappone, Germania e Cuba. 🔗 Leggi su Fanpage.it
