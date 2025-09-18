L'Italia si salva dall'ecatombe di big fuori dai Mondiali di pallavolo | 3-0 all'Ucraina e pass per gli ottavi

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo scivolone con il Belgio, la Nazionale di Fefè De Giorgi supera con autorità l'Ucraina (3-0) e conquista la qualificazione agli ottavi dei Mondiali di pallavolo 2025 nelle Filippine. Gli Azzurri evitano l'eliminazione che ha già travolto big come Francia, Brasile, Giappone, Germania e Cuba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italia - salva

Italia che peccato, il Portogallo si salva negli ultimi minuti

Carrarese Salva la festività di Ferragosto. Il 18 agosto l’esordio a Udine in Coppa Italia

Doppio trapianto salva bimba di sei mesi: è il primo caso in Italia

L'Italia si salva dall'ecatombe di big fuori dai Mondiali di pallavolo: 3-0 all'Ucraina e pass per gli ottavi; Quanto ci costerà salvare il Pianeta? I conti di Carlo Cottarelli; Cronaca di un’ecatombe di migranti | “Aggrappati ai morti per salvarsi”.

italia salva dall ecatombeL’Italia si salva dall’ecatombe di big fuori dai Mondiali di pallavolo: 3-0 all’Ucraina e pass per gli ottavi - Dopo lo scivolone con il Belgio, la Nazionale di Fefè De Giorgi supera con autorità l'Ucraina (3- Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Salva Dall Ecatombe