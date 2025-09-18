L' Italia dirà sì allo Stato palestinese

Nessun tentennamento da parte del governo italiano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, nel corso di una iniziativa a Palermo ha confermato l'adesione del nostro Paese ad un percorso politico e diplomatico per la costruzione di uno Stato palestinese. "Il 22 settembre a New York aderiremo con convinzione a una dichiarazione nell'ambito delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di costruire uno Stato palestinese e far cessare le ostilità". "Siamo al fianco del Libano - ha ribadito il ministro - anche attraverso il comando della missione Unifil. La missione, attualmente guidata dal generale Abagnara, ha un ruolo chiave per il rafforzamento delle forze armate libanesi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

