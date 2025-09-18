L' Italia dirà sì allo Stato palestinese
Nessun tentennamento da parte del governo italiano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, nel corso di una iniziativa a Palermo ha confermato l'adesione del nostro Paese ad un percorso politico e diplomatico per la costruzione di uno Stato palestinese. "Il 22 settembre a New York aderiremo con convinzione a una dichiarazione nell'ambito delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di costruire uno Stato palestinese e far cessare le ostilità". "Siamo al fianco del Libano - ha ribadito il ministro - anche attraverso il comando della missione Unifil. La missione, attualmente guidata dal generale Abagnara, ha un ruolo chiave per il rafforzamento delle forze armate libanesi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: italia - stato
L’Italia del fine vita: 2000 chiamate l’anno. I malati e le famiglie: “Lo Stato non ci dà clemenza”
Avevamo ragione a gridare “fuori l’Italia dalla Nato!” Non fosse stato ammazzato Pio La Torre…
Incidente mortale in Italia, l’urto è stato devastante
#17settembre L’Italia ha riconosciuto lo stato di Palestina? L’Italia ha imposto sanzioni a Israele? L’Italia ha smesso di vendere armi a Israele? Giornalisti e politici che difendono/negano il genocidio come fanno i conti con la loro coscienza? - X Vai su X
rescue bouledogue francese italia e’ stato sempre incostante nel mangiare ma credo sia dovuto anche al suo problema di baos … ora proviamo con umido e cercare di stimolarlo … l ansia mi sta mangiando a me ! dai bino - facebook.com Vai su Facebook
Dopo Spagna e Grecia, anche l’Italia “aggancia” i rendimenti dei titoli di Stato francesi - Dopo quelli di Spagna e Grecia, anche l’Italia fa meglio della Francia quanto a rendimenti dei titoli di Stato, quantomeno sulle scadenze più brevi, di 5 e 2 anni. ilfattoquotidiano.it scrive
Italia meno rischiosa della Francia? Il rendimento dei titoli di Stato si avvicina. Il Financial Times: merito della prudenza fiscale italiana - Dopo che a luglio scorso il rendimento dei titoli di Stato francesi a 5 anni avevano per un breve tempo superato gli analoghi Btp italiani - Da corriere.it