L’Italia che vince Abodi | Furlani sulla strada di Sinner Il futuro dello sport italiano ha i volti dei nostri campioni

«Furlani? Stiamo parlando di un'atleta che ha già dato dimostrazione di essere un'eccellenza anche come persona, non solo come atleta». Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione dei mondiali di Petanque a Villa Borghese, parlando della medaglia d'oro mondiale nel salto in lungo. «Ha grandi margini di miglioramento», ha aggiunto Abodi. Abodi, «Furlani? Sulla strada di Sinner, un'eccellenza sportiva e umana». «Questa medaglia poi – ha anche aggiunto il ministro – è il segno dall'alternanza di grandi risultati, perché c'è chi ha fatto grandi cose.

