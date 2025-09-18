L’Italia che vince Abodi | Furlani sulla strada di Sinner Il futuro dello sport italiano ha i volti dei nostri campioni

Secoloditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Furlani? Stiamo parlando di un’atleta che ha già dato dimostrazione di essere un’eccellenza anche come persona, non solo come atleta». Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione dei mondiali di Petanque a Villa Borghese, parlando della medaglia d’oro mondiale nel salto in lungo. «Ha grandi margini di miglioramento», ha aggiunto Abodi. Abodi, «Furlani? Sulla strada di Sinner, un’eccellenza sportiva e umana». «Questa medaglia poi – ha anche aggiunto il ministro – è il segno dall’alternanza di grandi risultati, perché c’è chi ha fatto grandi cose. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

l8217italia che vince abodi furlani sulla strada di sinner il futuro dello sport italiano ha i volti dei nostri campioni

© Secoloditalia.it - L’Italia che vince, Abodi: Furlani sulla strada di Sinner. Il futuro dello sport italiano ha i volti dei nostri campioni

In questa notizia si parla di: italia - vince

Europei Juniores di Nuoto, Italia splendida a Samorin: vince 14 medaglie e la Classifica per Nazioni

Pallanuoto, l’Italia vince gli Europei Under 16 battendo in finale l’Ungheria

L’Italia che vince nel calcio: la nazionale femminile dà una lezione ai “maschietti milionari e viziati”

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Vince Abodi Furlani