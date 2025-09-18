L’Istituto nazionale dei tumori di Milano accoglie bambini da Gaza e dall’Ucraina | Qui l’80-90% di guarigione

L' Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano rinnova il suo impegno nell'oncologia pediatrica, settore su cui ogni settembre si concentra l'attenzione pubblica. Con circa 250 nuovi pazienti pediatrici presi in carico annualmente, l'Istituto vanta una particolare expertise nei tumori solidi e del sistema nervoso centrale. L'emergenza umanitaria ha portato nuove sfide: dall'inizio del conflitto ucraino, l'Int ha accolto 33 piccoli pazienti provenienti dal paese in guerra. Più recentemente, la struttura ha esteso il suo supporto ai bambini della striscia di Gaza, collaborando con la rete internazionale St. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

