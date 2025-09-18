L’Istituto nazionale dei tumori di Milano accoglie bambini da Gaza e dall’Ucraina | Qui l’80-90% di guarigione
L' Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano rinnova il suo impegno nell'oncologia pediatrica, settore su cui ogni settembre si concentra l'attenzione pubblica. Con circa 250 nuovi pazienti pediatrici presi in carico annualmente, l'Istituto vanta una particolare expertise nei tumori solidi e del sistema nervoso centrale. L'emergenza umanitaria ha portato nuove sfide: dall'inizio del conflitto ucraino, l'Int ha accolto 33 piccoli pazienti provenienti dal paese in guerra. Più recentemente, la struttura ha esteso il suo supporto ai bambini della striscia di Gaza, collaborando con la rete internazionale St. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: istituto - nazionale
All’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano una terrazza intitolata a Carlo Clerici medico prestigiatore amato dai bimbi
L’istituto Fraz. Sant’Antonio tra le 10 scuole vincitrici del progetto nazionale "Stammi Bene"
Istituto nazionale di astrofisica, l’inaugurazione a Camerino
Dal cancro alla speranza di maternità All’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena è stato realizzato il primo reimpianto di tessuto ovarico crioconservato con chirurgia robotica single port. Un risultato che segna una svolta internazionale nell’oncofertilità, restit - facebook.com Vai su Facebook
NASK, centro di analisi dell'Istituto Nazionale di Ricerca della Polonia, ha rilevato un aumento dei livelli di disinformazione sui social network, attribuiti ai servizi segreti russi e bielorussi http://bit.ly/4nSXJVV Per altre notizie http://bit.ly/4mRREce #Russia - X Vai su X
All’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano una terrazza intitolata a Carlo Clerici medico prestigiatore amato dai bimbi - Milano, 20 luglio 2025 – La terrazza al settimo piano dell’Istituto Nazionale dei Tumori ora è intitolata a Carlo Clerici, il medico prestigiatore, il medico che sapeva far sentire magico ogni suo ... Da ilgiorno.it
Pruneri (Istituto Nazionale dei Tumori): “Reti diagnostiche non gerarchiche per un accesso equo all’innovazione" - Pruneri (Istituto Nazionale dei Tumori): “Reti diagnostiche non gerarchiche per un accesso equo all’innovazione" “Il sistema sanitario può avere uno sviluppo positivo solo se riusciamo a incidere su ... Si legge su affaritaliani.it