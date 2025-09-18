L’Islanda che non ti aspetti | l’arcipelago segreto tra puffin e vulcani La nostra guida

Un arcipelago di 15 isole, 30 scogli e una manciata di faraglioni spunta dalle acque impetuose dell’Atlantico settentrionale al largo della costa islandese, distante dalle classiche rotte turistiche. Una bellissima coreografia di rocce vulcaniche, vertigini di basalto vellutate da erba verdissima. Una sola è abitata, ma tutte sono l’habitat di milioni di puffins che le scelgono per nidificare. Ore 01.45 del 23 gennaio 1973. Un’enorme fessura squarciò Heimaey, “ l’isola della casa ”, la più grande di questa costellazione a sud dell’Islanda. In questo Paese tutto è in divenire, e non fanno eccezione le Vestmannaeyjar, stessa genesi ribelle dell’isola madre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

