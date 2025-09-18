Lionel Messi verso il rinnovo con l’Inter Miami | sarà l’ultimo capitolo della carriera
Messi verso il rinnovo con l’Inter Miami: sarà l’ultimo capitolo della carriera. Tutti i dettagli sul fenomeno argentino Secondo quanto riportato da ESPN, Lionel Messi, fuoriclasse argentino e sette volte Pallone d’Oro, sarebbe vicino a prolungare il proprio contratto con l’Inter Miami, club della Major League Soccer fondato da David Beckham. L’accordo, ormai in fase . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
