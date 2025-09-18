Lionel Messi verso il rinnovo con l’Inter Miami | sarà l’ultimo capitolo della carriera

Messi verso il rinnovo con l'Inter Miami: sarà l'ultimo capitolo della carriera. Tutti i dettagli sul fenomeno argentino Secondo quanto riportato da ESPN, Lionel Messi, fuoriclasse argentino e sette volte Pallone d'Oro, sarebbe vicino a prolungare il proprio contratto con l'Inter Miami, club della Major League Soccer fondato da David Beckham. L'accordo, ormai in fase

Messi verso il rinnovo: pronto a guidare l’Inter Miami nel 2026; Lionel Messi non molla, anzi rilancia: vicino il rinnovo con l'Inter Miami fino al 2026; Stallo totale tra Lionel Messi e l'Inter Miami per il rinnovo del contratto dell'otto volte Pallone d'Oro.

lionel messi verso rinnovoInter Miami, pronto il rinnovo di Messi: i dettagli - Come riferito dall'ANSA in una nota, il club americano sta infatti lavorando ai dettagli per prolungare oltre il 2026 ... Scrive milannews.it

lionel messi verso rinnovoMessi a un passo dal rinnovo con l'Inter Miami. Sarà l'ultima tappa della carriera - Secondo quanto riportato da ESPN, Lionel Messi sarebbe pronto a rinnovare il contratto con l'Inter Miami, di fatto rendendo la sua tappa in Florida. Segnala tuttomercatoweb.com

