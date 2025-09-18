Lione-Angers venerdì 19 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Si apre il quinto turno di Ligue1 con il Lione di Fonseca impegnato in casa contro l’Angers di Dujeux. Per i Gones brutto KO in quel di Rennes, con i bretoni che hanno ribaltato il vantaggio di Tolisso con un clamoroso finale di gara. Una gara che sa molto di episodio isolato, di blackout che capita di tanto in tanto anche alle migliori squadre al mondo. Per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Lione-Angers: una notte in testa alla classifica
Lione-Angers (venerdì 19 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Lione-Angers 19 Settembre 2025: 5ª Giornata di Ligue 1 - Angers, prevista venerdì 19 settembre 2025 alle 20:45, per la 5ª giornata di Ligue 1: scopri le migliori opzioni di scommesse e le condizioni ... Lo riporta bottadiculo.it