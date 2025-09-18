L' investigatore privato va a fare denuncia di una pistola Ma denunciano lui

Se non dell’insolito, ha decisamente del curioso quanto accaduto nei giorni scorsi a Vandoies, in Alto Adige, dove i carabinieri hanno denunciato un cittadino svizzero residente in Italia per porto e detenzione abusiva di una pistola e relative munizioni. Tutto è partito quando l’uomo si è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: investigatore - privato

Omicidio di Pierina Paganelli, la versione dell'investigatore privato Ezio Denti che scagiona Louis Dassilva

Corna, spie e smartphone: diario (vero) di un investigatore privato

Investigatore privato per spiare dipendenti Atm? L'azienda non smentisce: "Immotivato clamore per accertamenti leciti"

Un approfondimento importante oggi su Fabi Tv. Il datore di lavoro può ingaggiare un investigatore privato per controllare i dipendenti? Guarda l’ultima puntata della rubrica ‘L’Avvocato risponde’ - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio-suicidio a Ischia, Lyudmyla pedinata da investigatore privato - X Vai su X

??L'investigatore privato va a fare denuncia di una pistola. Ma denunciano lui; Ponzi: «Scoprire corna e segreti è un lavoro di famiglia». Confessioni di un investigatore privato; Investigatore privato per spiare dipendenti Atm? L'azienda non smentisce: Immotivato clamore per accertamenti leciti.

Investigatore privato si presenta in caserma per denunciare il possesso di una Glock "'illegale": ecco com'è andata - Si è presentato in qualità di investigatore privato, un cittadino svizzero (attualmente residente in Val Pusteria) che negli scorsi giorni è stato denunciato dalle autorità. Da ildolomiti.it

Vandoies, si presenta come investigatore privato ma ha una pistola senza permessi: denunciato - I carabinieri hanno scoperto che non aveva alcuna licenza e hanno sequestrato l’arma e le munizioni. altoadige.it scrive