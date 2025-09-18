L’intervista shock al figlio di Totò Riina | Con l’omicidio Falcone mio padre non c’entra Era un uomo con la U maiuscola
«Mio padre non ha mai ordinato l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Giovanni Falcone, quando l’hanno ammazzato, non dava più fastidio alla mafia o a Totò Riina, ma ad altri dietro le quinte». O «L’antimafia è un carrozzone composto da gente che ha bisogno di stare sotto i riflettori e a dimostrarlo sono i casi della giudice Silvana Saguto e dell’imprenditore Antonello Montante, finti e antimafiosi di facciata». È un’intervista shock e dai toni davvero deliranti quella rilasciata a Lo Sperone podcast a da Giuseppe Salvatore Riina, il figlio del capo di Cosa nostra, Totò Riina. Dopo aver scontato una condanna a 8 anni per associazione mafiosa, Riina jr. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: intervista - shock
Dama di Uomini e Donne chiede 500 euro per un’intervista: la confessione shock
Shock Jorge Costa, il direttore sportivo del Porto è morto poco dopo un’intervista
Stop ai cellulari a scuola, la risposta shock di uno studente in un’intervista: “È una disgrazia, non c’era da fare niente in classe, adesso mi toccherà studiare” [VIDEO]
L'intervista shock di Giuseppe Salvatore ad un podcast siciliano: "Mio padre non ha ucciso il piccolo Di Matteo. Era un uomo con la u maiuscola". - X Vai su X
“Nello spogliatoio gente come Del Piero e Buffon non faceva pesare lo status, ricordo il discorso che mi fece Gigi. Temo che avrò uno shock al momento del mio ritiro”. Intervista esclusiva a Cristian Pasquato, a fine carriera dopo aver girato mezza Italia e i pro - facebook.com Vai su Facebook