“La distribuzione delle pipe per fumare il crack a Bologna è un’ammissione di fallimento”. Queste le parole d ell’eurodeputato di Fratelli d’Italia e portavoce di Gioventù nazionale Stefano Cavedagn a, intervistato dal Secolo d’Italia. Ma non solo, perché l’esponente dell’Ecr ha offerto delucidazioni sull’integralismo islamico che si sta diffondendo nel capoluogo bolognese, assieme al fenomeno di una certa estrema sinistra violenta. Come ha testimoniato lui stesso, “tre anni fa ho subito un’aggressione violenta tre anni fa dal “Collettivo universitario autonomo”, che è noto per aver occupato uno spazio nella facoltà di Lettere in via Zamboni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’intervista. Cavedagna smaschera la sinistra: “Bologna allo sbando, tra pipe per drogarsi, centri sociali e Islam radicale”