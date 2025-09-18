L’intervista al Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi | in Iran aumentata repressione

“Dopo l’attacco israeliano in Iran è aumentata la repressione. Non date per scontata la democrazia”. Sono alcune delle riflessioni della dissidente iraniana Shirin Ebadi, ospite del festival Pordenonelegge. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - L’intervista al Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi: “in Iran aumentata repressione”

La premio Nobel Shirin Ebadi: “La democrazia è un fiore da preservare anche in Europa” - In arrivo in Italia, dove nei prossimi giorni partecipa alla Conferenza Europea di Ventotene per la libertà e la democrazia e inaugura Pordenonelegge, ... Segnala repubblica.it

A Bolzano i figli di Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace - I figli gemelli del premio Nobel per la pace 2023, l’iraniana Narges Mohammadi hanno portato la loro testimonianza a Bolzano, su invito di Centro per la pace e Fondazione Langer. rainews.it scrive