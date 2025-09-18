L’interrogazione parlamentare a Piantedosi sull’arsenale russo in Italia
Il senatore del Partito Democratico Alberto Losacco ha annunciato un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo le rivelazioni pubblicate da Massimiliano Coccia sul nostro giornale su un presunto traffico di armi e componenti per droni tra la Russia e la criminalità organizzata italiana. «Nelle prossime ore presenterò un’interrogazione al ministro Piantedosi sulla vicenda, riportata questa mattina da Linkiesta, di un presunto traffico di armi e di componentistica per droni tra la Russia e la criminalità organizzata del nostro Paese», ha dichiarato Losacco in una nota. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
