L’interrogazione parlamentare a Piantedosi sull’arsenale russo in Italia

Linkiesta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il senatore del Partito Democratico Alberto Losacco ha annunciato un’interrogazione urgente al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo le rivelazioni pubblicate da Massimiliano Coccia sul nostro giornale su un presunto traffico di armi e componenti per droni tra la Russia e la criminalità organizzata italiana. «Nelle prossime ore presenterò un’interrogazione al ministro Piantedosi sulla vicenda, riportata questa mattina da Linkiesta, di un presunto traffico di armi e di componentistica per droni tra la Russia e la criminalità organizzata del nostro Paese», ha dichiarato Losacco in una nota. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

l8217interrogazione parlamentare a piantedosi sull8217arsenale russo in italia

© Linkiesta.it - L’interrogazione parlamentare a Piantedosi sull’arsenale russo in Italia

In questa notizia si parla di: interrogazione - parlamentare

Bezos, Bonelli e Scarpa presentano un’interrogazione parlamentare

Caso Festival di Santarcangelo, scatta l'interrogazione parlamentare: "Chiarire i criteri del dimezzamento"

NASpI precari scuola, in Lombardia i precari costretti ai corsi per mantenere il sussidio. M5S presenta interrogazione parlamentare

Cerca Video su questo argomento: L8217interrogazione Parlamentare Piantedosi Sull8217arsenale