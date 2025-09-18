L’intelligence italiana tra coscienza storica e sguardo al futuro La nuova Gnosis
Tra i marmi che celebrano la pace augustea dell’Ara Pacis, l’intelligence italiana ha scelto un luogo simbolico per presentare la nuova veste di Gnosis, la rivista che da trent’anni racconta e interpreta il mondo della sicurezza nazionale. Un’occasione di confronto pubblico che segna un passaggio politico-culturale: aprire, in parte, le porte di un comparto storicamente riservato, mostrando come il lavoro dell’intelligence sia anche produzione di conoscenza, riflessione critica, costruzione di consapevolezza collettiva. La presentazione della nuova Gnosis non è soltanto la celebrazione di una rivista, ma il segnale di una scelta strategica: rafforzare il legame tra intelligence e società civile, in un tempo in cui le minacce ibride e le guerre cognitive corrono più veloci delle armi tradizionali. 🔗 Leggi su Formiche.net
