Berlino. Sinan Selen è nato a Istanbul nel 1972 e all’età di quattro anni è emigrato in Germania con i suoi genitori. O. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’intelligence interna tedesca ha un nuovo capo, di origine turca