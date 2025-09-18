L’intelligence interna tedesca ha un nuovo capo di origine turca
Berlino. Sinan Selen è nato a Istanbul nel 1972 e all’età di quattro anni è emigrato in Germania con i suoi genitori. O. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: intelligence - interna
Critical Intelligence: Culturally Informed Data Discovery and Knowledge Production Torino, 7 febbraio Scienza Nuova, corso Montevecchio 38 An international panel (in person and online) will discuss the importance of the critical use of Artificial Intelligence an - facebook.com Vai su Facebook
Francia. La DGSE cambia volto: "femminilizzazione", sicurezza interna e nuove sfide geopolitiche - X Vai su X
L'intelligence interna tedesca ha un nuovo capo, di origine turca - Così il governo punta a riportare l'intelligence a un'operatività che sap ... ilfoglio.it scrive