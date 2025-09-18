L’instore tour de I Ministri il nuovo disco Aurora Popolare presentato anche a Padova

Evento da Facebook https:www.facebook.comevents680175497703777I Ministri all’Amsterdam! Sabato 20 settembreOre 20Arriva in città l’instore tour di “Aurora Popolare”, il nuovo disco dei @iministri in uscita il 19 settembre. Parole e musica, faccia a faccia: un'occasione rara per ascoltarli da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

