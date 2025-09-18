L' Inps fotografa la situazione sociale di Arezzo e della Toscana
Nella provincia di Arezzo i pensionati sono 96.696 con una prevalenza delle donne: 50.579 contro 46.117 uomini. L’età media di decorrenza della pensione è 64,7 anni per le prima e 63,2 per i secondi. La presentazione del rendiconto sociale regionale 2024 dell’Inps è stata, stamani a Firenze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Toscana, più lavoratori precari e meno residenti: l’allarme Inps nel rendiconto sociale 2024 - Boom della cassa integrazione: oltre 64mila toscani coinvolti, per qusasi 11 milioni di ore richieste, contro i 51mila del 2023 ... Scrive lanazione.it
