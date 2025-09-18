L’iniziativa di Legambiente Puliamo il mondo chi lo ama lo protegge arriva in città

L’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo! Chi lo ama lo protegge” è giunta alla 33esima edizione e fra le 1.300 città coinvolte c’è Ravenna con diverse iniziative a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Il programma è stato organizzato dal circolo Legambiente di Ravenna Matelda. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Legambiente fa tappa nel Golfo. È scattata l’adesione all’iniziativa: "Comune amico delle tartarughe"

Per Legambiente adesso arriva una seconda fase altrettanto importante per l'iniziativa e cioè, la prevenzione: cioè lavorare sugli impianti di depurazione, sull'innovazione e sulla sensibilizzazione

Legambiente e Serie A ancora insieme: l’iniziativa si rinnova nella 3^ giornata di A

Il comune di Rende aderisce all'iniziativa "Puliamo il mondo" promossa da Legambiente che questo fine settimana vedrà grandi e piccini, impegnati da Nord a Sud d'Italia, nel tentativo di dare un segnale forte alla cittadinanza per contrastare gli abbando

Al via ‘Puliamo il mondo’: un mese di appuntamenti per ripulire parchi, vie e piazze dai rifiuti tra Capannori, Porcari, Altopascio e Lucca - La presidente di Legambiente sull'evento: "Saranno una serie di giornate dedicate alla pulizia di parchi, strade, aree verdi e spazi pubblici" ... Da luccaindiretta.it

Legambiente di Arezzo: due appuntamenti per l'edizione 2025 di Puliamo il mondo - Venerdì 19 a Castelluccio con i bambini della scuola primaria con guantini e sacchi si prenderanno cura di spazi vicino all'Arno. Riporta lanazione.it