C’è un infortunio gravissimo che riguarda anche i tifosi della Juventus: può verificarsi un ribaltone inaspettato sul mercato, tutti i dettagli di quello che sarebbe un nuovo affare La Juventus sta vivendo un inizio di stagione molto particolare. Nelle ultime due partite ha vinto contro l’Inter e pareggiato con il Borussia Dortmund. Il 4-3 con. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - L’infortunio è gravissimo, tifosi della Juventus gelati: ribaltone totale