L’influenza di Netanyahu negli Usa | Trump è incastrato?
Netanyahu “mi sta fottendo”. Così Trump ai suoi collaboratori dopo il bombardamento israeliano del Qatar. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo il quale il presidente, pur frustrato per l’ennesima volta dall’iniziativa del premier israeliano, non può rompere pubblicamente. Secondo il WSJ si spiega con la sua stima per gli uomini forti. Una seconda spiegazione, più convincente, è per “l’influenza del leader israeliano sul Congresso e sui media repubblicani”. Altra spiegazione, che potrebbe sommarsi a quest’ultima, l’ha data l’ex funzionario dell’intelligence israeliana Ben-Menashe: “Il governo americano è intrappolato dagli israeliani. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Attentato Kirk, amico di Charlie: “Aveva paura di Netanyahu dopo cambio di rotta su influenza israeliana su Trump, scontro con tycoon su Iran”
Attentato Kirk, “Charlie rifiutò finanziamento da $150mln da parte di Netanyahu per rafforzare influenza pro-Israele su TPUSA”
Attentato Kirk, “Charlie rifiutò finanziamento da $150mln da parte di Netanyahu per rafforzare influenza pro-Israele su TPUSA” - X Vai su X
Trump: sono in disaccordo con Netanyahu sull’attacco a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu ringrazia Trump dopo la minaccia a Hamas - "Grazie, presidente Trump, per il tuo incrollabile sostegno alla battaglia di Israele contro Hamas e per la liberazione di tutti i nostri ostaggi", ha dichiarato il premier ... Lo riporta giornaletrentino.it
Sfuriata di Trump con Netanyahu: "Basta negare la carestia a Gaza"– La telefonata infuocata del presidente Usa - Trump ha dato il via libera a Netanyahu per l'occupazione totale di Gaza ma i rapporti tra i due non sono così idilliaci come si pensa. affaritaliani.it scrive