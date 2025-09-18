Un’infinita serie di aggressioni fisiche alla compagna. La prima nel gennaio del 2023 in un ristorante del centro. L’ultima poco meno di due mesi fa, a fine luglio del 2025, in un albergo di Dubai, con pesanti conseguenze per una professionista milanese di 46 anni: frattura della mandibola e prognosi superiore a 40 giorni. Un’escalation lunga due anni e mezzo a cui ora hanno messo fine i carabinieri, che martedì hanno arrestato il cinquantaduenne A.R., noto uomo d’affari iraniano: l’uomo è stato messo ai domiciliari nella sua abitazione in pieno Quadrilatero della Moda, in esecuzione di un’ordinanza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, emessa su richiesta dell’aggiunto Maria Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’inferno tra Dubai e Montenapo. Imprenditore massacra la compagna Botte e minacce: "Ti taglio la testa"