L' incrocio pericoloso dove i residenti disegnano da soli i segnali di stop e le farmarciste soccorrono i feriti
La situazione è talmente pericolosa che i residenti si sono attivati, scrivendo a terra “stop” oppure “okkio”. Un modo come un altro per avvisare gli automobilisti di fermarsi per via di un incrocio. Siamo nel quartiere Axa, nel X municipio. Da anni, ormai, chi abita lì vorrebbe la messa in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: incrocio - pericoloso
L'incrocio delle quattro strade non è più pericoloso: "Rotatoria operativa"
Schianto tra un camion e una moto in via Raiale, il centauro cerca testimoni: "È un incrocio pericoloso"
Via Monte Bianco-Monte Sacro, incrocio sempre più pericoloso: "Invertire lo stop e mettere dossi o semaforo"
L’intervento, finanziato interamente da Art Cosmetics e Bidachem, punta a mettere in sicurezza un incrocio pericoloso e a migliorare l’accesso alla zona industriale - facebook.com Vai su Facebook
L'incrocio pericoloso dove i residenti disegnano da soli i segnali di stop (e le farmarciste soccorrono i feriti); Via Frassinago a Bologna, residenti contro la ciclabile: “Incrocio pericoloso”.
L'incrocio pericoloso dove i residenti disegnano da soli i segnali di stop (e le farmarciste soccorrono i feriti) - All'intersezione tra via Sofocle e via Menandro non esiste segnaletica orizzontale nè verticale con il risultato di un incidente a settimana ... Secondo romatoday.it
Quinto, incrocio pericoloso: in arrivo una rotonda o un semaforo - Dopo l’incidente del 30 agosto in cui perse la vita Giovanni Carpentieri, allo studio del Comune una soluzione per limitare i rischi dell’attraversamento. Lo riporta ilsecoloxix.it