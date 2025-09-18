Linate al via il progetto di un nuovo hotel nell' Airport District
Un nuovo hotel a quattro stelle, il DoubleTree by Hilton ®, all’interno delle aree dello scalo di Milano Linate con l’ apertura ufficiale prevista nel primo semestre 2028, tassello chiave nello sviluppo dell’area aeroportuale che si inserisce nell’importante progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione del Linate Airport District (LAD), in linea con i massimi standard di sostenibilità ambientale, qualità e accoglienza. L’annuncio è stato dato da Sea Aeroporti di Milano, ChorusLife Linate, società del Gruppo Costim e HNH Hospitality. Il progetto è in corso di approvazione da parte di Sea e successivamente da Enac. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: linate - progetto
Con il via libera per il nodo ferroviario segratese riprende anche un altro progetto in stallo da anni - facebook.com Vai su Facebook
Milano | Segrate – Cantieri nell’area dell’Idroscalo: luglio 2025; Grandi manovre in casa Riva: in arrivo 4 nuove barche e via all’intesa con Flexjet per interni di elicotteri e aerei; Brunini (Sea): «Al via l’ampliamento del T1. Nuovi voli intercontinentali a Malpensa».
SEA annuncia il DoubleTree by Hilton a Linate, il nuovo hotel nel cuore del LAD - Brunini (SEA): "Non si tratta solo di un’infrastruttura di trasporto, ma di un polo urbano moderno e sostenibile" ... Riporta affaritaliani.it
Svincolo di Gazzada, via libera al nuovo progetto: code e disagi addio? - Gazzada Schianno, 14 agosto 2025 – La società regionale Concessioni Autostradali Lombarde (Cal) ha accettato la richiesta di redigere un nuovo progetto dello svincolo di Gazzada. Segnala ilgiorno.it