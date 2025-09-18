Linate al via il progetto di un nuovo hotel nell' Airport District

Un nuovo hotel a quattro stelle, il DoubleTree by Hilton ®, all’interno delle aree dello scalo di Milano Linate con l’ apertura ufficiale prevista nel primo semestre 2028, tassello chiave nello sviluppo dell’area aeroportuale che si inserisce nell’importante progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione del Linate Airport District (LAD), in linea con i massimi standard di sostenibilità ambientale, qualità e accoglienza. L’annuncio è stato dato da Sea Aeroporti di Milano, ChorusLife Linate, società del Gruppo Costim e HNH Hospitality. Il progetto è in corso di approvazione da parte di Sea e successivamente da Enac. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

