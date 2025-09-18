Un “crescente squilibrio economico” dovuto a “livelli produttivi non sufficienti” a garantire la tenuta dei conti a causa dei “costi fissi”. Insomma, l’ Ilva ha troppi dipendenti rispetto a quanto produce in questo momento e quindi deve aumentare del 50% i lavoratori in cassa integrazione. I vertici di Acciaierie d’Italia, gestore dello stabilimento e in amministrazione straordinaria, hanno spiegato così ai sindacati la richiesta di ammortizzatori sociali per 4.450 operai e quadri rispetto ai 3.000 attualmente autorizzati. Anche perché “il mercato è in calo e i ricavi diminuiscono sempre più” e ogni giorno che passa è un “granello di difficoltà”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ilva sull’orlo del precipizio: “Non c’è più tempo”. Urso smentito sull’altoforno sequestrato: può tornare attivo in 6 mesi