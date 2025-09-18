Benjamin Netanyahu non si limita più a scavare un fosso tra Israele, l’Europa, tutte le democrazie occidentali, esclusi gli Stati Uniti, e tutti i paesi arabi, ma ora cristallizza una dottrina dell’isolamento assoluto di Israele. Di fatto, abbandona l’area liberale nella quale si è mosso per un quindicennio sino al 2023, e sposa in pieno la visione del mondo dell’estrema destra israeliana, imperniata su uno sciagurato suprematismo ebraico che porta all’autarchia, che vuole un Israele che conti solo su sé stesso, fregandosene del mondo. Un cascame ideologico reazionario, peraltro sempre fallimentare, e negazione assoluta dell’essenza stessa del sionismo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’illusione autarchica di Netanyahu allontana Israele dall’Europa (e dai paesi arabi)