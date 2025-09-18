Liliana Resinovich test negli Usa su 4 cadaveri sull'ipotesi congelamento | Così puntiamo a risolvere il caso
Saranno effettuati test su 4 cadaveri negli Stati Uniti per capire se la salma di Liliana Resinovich sia stata o meno tenuta in una cella frigorifera prima del ritrovamento nei giardini dell'ex Opp di Trieste. A condurre gli accertamenti insieme ad alcuni studiosi americani, la scienziata forense Noemi Procopio, consulente di parte per Sebastiano Visintin, che a Fanpage.it ha spiegato come si svolgeranno gli studi. "I risultati potrebbero essere estesi anche ad altri casi, contiamo di averli entro il 2026". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: liliana - resinovich
