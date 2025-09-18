Lifting in via Roma via parcheggi e dehors

Togliere tutti i posti auto e i plateatici: sarà questo lo scenario quando si materializzerà il cantiere di riqualificazione della pavimentazione “nobile“ della via Roma, l’asse principale del centro storico nonchè “cuore“ dello shopping per eccellenza. E il tempo dei lavori potrebbe arrivare presto se la Soprintendenza, a cui il professionista incaricato dal Comune invierà a giorni il materiale tecnico del progetto, garantirà in tempi celeri il proprio assenso, già informalmente arrivato. "Speriamo di poter installare il cantiere prima della fiera di novembre" ha ribadito ieri l’assessore ai Lavori pubblici, Luigi Mori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

