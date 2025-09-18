L’Idf pronto a colpire nel sud del Libano | Evacuare gli edifici La Spagna apre un’indagine su sospetti crimini di Israele a Gaza
L’esercito israeliano ha annunciato di aver avviato un’ondata di attacchi aerei contro obiettivi del movimento filo-iraniano Hezbollah nel Libano meridionale. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel. Un’ora prima, l’esercito israeliano aveva intimato agli abitanti delle città del Libano meridionale di evacuare diversi siti prima degli attacchi. «L’Idf ha iniziato a effettuare attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel Libano meridionale», ha affermato in una nota. Il cardinale Pizzaballa: «Non riesco a capire come si possa tollerare quello che Israele sta facendo a Gaza». «Non è tutto nero o bianco: questo è ovvio. 🔗 Leggi su Open.online
