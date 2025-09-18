Libro della Vita scelti finalisti terza edizione Premiazione 18 ottobre

Roma, 18 set. (askanews) – De Leo Fund Onlus presenta la Terza edizione del “Libro della Vita”, iniziativa che intende premiare e dare risalto a romanzi e saggi che, promuovendo contenuti capaci di dare valore positivo alla vita e all’esistenza, celebrino il meglio della letteratura contemporanea. A questo premio si aggiunge quest’anno un riconoscimento in memoria di Vera Slepoj, iniziatrice del premio assieme a Diego De Leo, che avrà come oggetto opere di prevalente orientamento psicologico. I finalisti per questa seconda iniziativa sono risultati: Alessandra Viola, “Chiedi a una Pianta”, Laterza; Francesca Marzia Esposito, “Materiali Resistenti”, Harper Collins e Marco Rovelli, “Non Siamo Capolavori”, Laterza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it