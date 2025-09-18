Libero consorzio il presidente Pendolino incontra i consiglieri delegati | Una squadra determinata

Agrigentonotizie.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Libero consorzio Giuseppe Pendolino ha incontrato stamattina i consiglieri delegati alla presenza del segretario generale, dirigenti e funzionari. “Obiettivo principale - dice il presidente - sarà quello di tracciare un solco profondo per lo sviluppo e la crescita economica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: libero - consorzio

Libero consorzio, presentate le linee programmatiche di mandato del presidente Pendolino

Il contenzioso fra Libero consorzio e Comune di Raffadali, Cuffaro: "Nessun debito fuori bilancio"

Libero Rillo, presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini, riconfermato nel Cda di Federdoc

Libero consorzio, il presidente Pendolino incontra i consiglieri delegati: Una squadra determinata; Provinciali Agrigento, eletti dodici consiglieri: Giuseppe Pendolino presidente del Libero Consorzio; Giuseppe Pendolino presidente del Libero Consorzio di Agrigento.

libero consorzio presidente pendolinoIl Presidente del Libero Consorzio Pendolino riceve delegazione belga - Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha ricevuto questo pomeriggio, nell'Aula Consiliare “Luigi Giglia” del Palazzo dell'ex Provincia, la delegazione ufficiale ... Segnala scrivolibero.it

Libero Consorzio, il presidente Pendolino assegna le deleghe: ecco gli incarichi - Il Presidente ha nominato il Consigliere Domenico Scicolone come Vicepresidente, che lo sostituirà nei casi di assenza o impedimento. grandangoloagrigento.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Libero Consorzio Presidente Pendolino