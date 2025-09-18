Liber Agorà della Cultura – Vitulazio domani al via la seconda edizione

Tempo di lettura: 4 minuti Non è soltanto un cartellone di presentazioni editoriali. Alla sua seconda edizione, “Liber – Agorà della Cultura – Vitulazio” si propone come un vero e proprio “laboratorio identitario”, con l’obiettivo di consolidare un percorso in cui la cultura diventa strumento di crescita civile e sociale. Dal 19 al 26 settembre, piazza Riccardo II tornerà a trasformarsi in un’agorà contemporanea, luogo di incontro tra autori, lettori e cittadini. Non un semplice palco, dunque, ma uno spazio di dialogo pubblico e partecipazione, dove i libri diventano occasione di confronto vivo e condiviso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

