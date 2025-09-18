L’IA che legge nel futuro | la rivoluzione medica che predice le nostre malattie tra 20 anni

Un’ intelligenza artificiale chiamata Delphi-2M, addestrata su dati provenienti da 400.000 persone nel Regno Unito, è in grado di prevedere la probabilità di sviluppare oltre 1.000 malattie, in alcuni casi con un anticipo di 20 anni. Questo innovativo strumento, descritto in uno studio pubblicato su Nature, utilizza cartelle cliniche e fattori legati allo stile di vita per stimare il rischio di sviluppare patologie come cancro, malattie della pelle e disturbi del sistema immunitario. Mentre strumenti precedenti si concentravano sulla previsione di singole malattie, Delphi-2M offre una valutazione completa del rischio per numerose patologie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

